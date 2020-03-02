Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможность поединка ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

По словам Уайта, он не знает, захочет ли Макгрегор ждать Хабиба.

«Посмотрим, что получится. Конор может и не захотеть ждать», — сказал Уайт, слова которого приводит MMA Fighting.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

В предыдущем поединке Хабиб одолел Дастина Порье удушающим приемом, Макгрегор в своем последнем бое победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.