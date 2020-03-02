Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Коннеруде и Осло могут быть отменены из-за вспышки коронавируса.

Об этом рассказал представитель министерства здравоохранения Норвегии Свейн Лие.

По словам Лие, пока рано об этом говорить, но скоро будет четкое сообщение. Он отметил, планируется несколько крупных мероприятий, и важно рассмотреть этот вопрос.

Лие добавил, ведется разговор с Норвежским институтом общественного здоровья и врачами Федерации лыжных видов спорта.

«Будем смотреть на факты и рекомендации, которые нам предоставят в связи с этой ситуацией», – сказал Лие, слова которого приводит NRK.

Отметим, этап Кубка мира в Коннеруде планируется на 4 марта, а в Осло – с 7 по 8 марта.

Ранее сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место будет проходить без зрителей из-за распространения коронавируса.