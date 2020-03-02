Тарасова обратилась к завершившей карьеру Сотниковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, телекомментатор Татьяна Тарасова обратилась в своем Instagram к олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, которая объявила о завершении карьеры.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась… Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ», — написала Тарасова в Instagram.

Ранее Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление фигуристка сделала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».