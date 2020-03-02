В Министерстве спорта России состоялось внеочередное заседание Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций.

Как сообщает Sport24, по итогам заседания принято решение возобновить государственную аккредитацию ВФЛА. Приказ об этом подписал Министр спорта России Олег Матыцин.

Ранее на внеочередной выборной конференции ВФЛА делегаты-представители регионов России выбрали президентом федерации Евгения Юрченко.

Сообщается, что Минспорта РФ планирует оказать ВФЛА и новому руководству всестороннюю поддержку в рамках своей компетенции.

Отмечается, главными задачами организации станет выстраивание диалога с руководством международной федерации и быстрейший допуск россиян к участию в международных соревнованиях.