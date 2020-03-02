Бывший министр спорта России Павел Колобков вошел в совет директоров ПАО «Газпром-Нефть».

Об этом сообщает официальный сайт компании. Известно, что Колобков назначен на пост заместителя генерального директора по работе с федеральными органами власти.

Как гласит заявление организации, в сферу ответственности нового заместителя генерального директора и члена правления компании войдут вопросы координации взаимодействия с министерствами и ведомствами РФ.

Напомним, 15 января Павел Колобков вместе со всеми членами правительства был отправлен в отставку после Послания президента РФ Федеральному собранию.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Матыцина министром спорта РФ.