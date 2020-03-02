Российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на факт того, что МОК представил CAS доказательства с поддельными подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

По словам Шипулина, не нужно быть юристом, чтобы понять. что МОК крайне непрофессионально готовит обвинения по делам российских спортсменов. Экс-биатлонист заявил, что подлинность подписей Родченкова необходимо расследовать отдельно.

«Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства», — написал Шипулин в своем Instagram.

Ранее адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно дисквалифицированных в ноябре 2017 года, заявил, что подпись информатора ВАДА Григория Родченкова на документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом, поддельная.