Подписи Григоря Родченкова на ключевых доказательствах по делу наших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной поддельные. Об этом сегодня в CAS заявил адвокат спортсменок Алексей Панич, ссылаясь на заключение британских и российских экспертов. Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же. Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства. В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде. Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об Олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов Олимпиады, речь идет и о чести нашей страны.