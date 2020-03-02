Российский биатлонист Антон Шипулин отреагировал на факт того, что МОК представил CAS доказательства с поддельными подписями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
По словам Шипулина, не нужно быть юристом, чтобы понять. что МОК крайне непрофессионально готовит обвинения по делам российских спортсменов. Экс-биатлонист заявил, что подлинность подписей Родченкова необходимо расследовать отдельно.
«Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства», — написал Шипулин в своем Instagram.
View this post on Instagram
Подписи Григоря Родченкова на ключевых доказательствах по делу наших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной поддельные. Об этом сегодня в CAS заявил адвокат спортсменок Алексей Панич, ссылаясь на заключение британских и российских экспертов. Здесь даже не нужно быть юристом, чтобы понять: МОК готовит обвинения по делам наших спортсменов крайне непрофессионально. Считаю, что вопрос относительно подлинности подписей Родченкова должен быть расследован отдельно. Если от нас требуют честности и открытости, то МОК и CAS должны вести себя в ответ точно так же. Наши спортсмены имеют право доказывать свою невиновность, но это будет возможно, только если все участники разбирательств будут соблюдать закон, не выдавая подделки за доказательства. В противном случае у россиян просто физически не будет ни единого шанса отстоять свою позицию в суде. Такая ошибка МОК (преднамеренная или нет) может дорого стоить не только нашим спортсменам. Речь идет ведь не только об Олимпийских медалях, званиях призеров и чемпионов Олимпиады, речь идет и о чести нашей страны.
Ранее адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно дисквалифицированных в ноябре 2017 года, заявил, что подпись информатора ВАДА Григория Родченкова на документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом, поддельная.
Комментарии Развернуть