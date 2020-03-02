В первом четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина екатеринбургский «Автомобилист» дома потерпел поражение от новосибирской «Сибири» со счетом 0:2.

В составе гостей по шайбе забросили Юусо Пуустинен с передачи Александра Шарова на 18-й минуте и Евгений Чесалин в пустые ворота на последней минуте встречи.

Следующий матч команды проведут 4 марта в Екатеринбурге, затем соперники переместятся в Новосибирск, где сыграют 6-го и 8-го числа.

Напомним, возглавляемый Андреем Мартемьяновым «Автомобилист» занял в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги четвертое место с 78 очками после 62 матчей. «Сибирь» под руководством Николая Заварухина финишировала в регулярном чемпионате на пятой позиции, набрав 74 балла.