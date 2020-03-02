Непряева: Загитова на первый взгляд нравится больше, чем Медведева

Российская лыжница Наталья Непряева попыталась объяснить, чем фигуристка Алина Загитова симпатизирует ей больше Евгении Медведевой.

По словам Непряевой она видела этих фигуристок во время Олимпиады и их визита к президенту. Непряева отметила, ей больше нравится Загитова, но она не знает, почему, просто на первый взгляд.

Лыжница, слова которой приводит Sport24 добавила, что в свои 24 года в фигурном катании она была бы на закате карьеры, а в лыжах только третий год показывает результаты.