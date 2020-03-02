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  • 22:26,  2 марта 2020
Лыжные гонки
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Непряева: Загитова на первый взгляд нравится больше, чем Медведева

Непряева: Загитова на первый взгляд нравится больше, чем Медведева
Наталья Непряева. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российская лыжница Наталья Непряева попыталась объяснить, чем фигуристка Алина Загитова симпатизирует ей больше Евгении Медведевой.

По словам Непряевой она видела этих фигуристок во время Олимпиады и их визита к президенту. Непряева отметила, ей больше нравится Загитова, но она не знает, почему, просто на первый взгляд.

Лыжница, слова которой приводит Sport24 добавила, что в свои 24 года в фигурном катании она была бы на закате карьеры, а в лыжах только третий год показывает результаты.

Напомним, в текущем сезоне Наталья Непряева идет на третьем месте в общем зачете Кубка мира после Терезы Йохауг и Хайди Венг.

Ранее Непряева поделилась мнением об отношении норвежских лыжников к ее персоне и об изучении английского языка.

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