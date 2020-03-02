Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о решении УЕФА провести матч за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани.

По словам Слуцкого, это знаковое событие не только для Казани, но для всей страны. Тренер отметил, в России Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, поэтому для Казани — это честь. Слуцкий считает, что выбор Казани городом, который примет Суперкубок, — очень достойный.

«В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», — сказал Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба «Рубина».

Ранее стало известно, что исполнительный комитет УЕФА утвердил Казань в статусе города, принимающего Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об том сообщается на официальном сайте УЕФА. Матч пройдет на «Казань Арене».