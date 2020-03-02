Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль заявил, что считает ЦСКА одной из сильнейших команд Евролиги и поделился ожиданиями от встречи с армейцами.

По словам Паскуаля, у «Зенита» есть потери перед игрой: заболел Трушкин заболел, повреждено бедро у Пушкова, поэтому нельзя сказать, что команда едет полным составом.

Паскуаль отметил, он знает, что ЦСКА — одна из сильнейших команд турнира, и легко петербуржцам не будет. Тренер добавил, у армейцев есть традиции, один из лучших снайперов Евролиги Майк Джеймс, Кайл Хайнс, чье присутствие значит многое для ЦСКА.

«В любом случае, для нас главное сейчас — продолжать двигаться в заданном направлении, и каждая игра — шанс сделать это», – сказал Паскуаль, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Отметим, 3 марта в Москве состоится матч 27-го тура Евролиги между местным ЦСКА и петербургским «Зенитом». Встреча, которая пройдет на «Мегаспорт Арене», начнется в 20:00 по московскому времени.