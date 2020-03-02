Президент UFC Дэйна Уайт поделился мнением о победе Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером.

По словам Уайта, Фьюри выглядел изумительно, был великолепен. Глава UFC считает, что Фьюри провел отличный бой и дрался идеально. Уайт отметил, его интересует будущее Фьюри во всех видах единоборств.

«Он выглядел чертовски хорошо. Я с восхищением смотрю на Фьюри, невзирая на то, где он выступает. Если он захочет драться в UFC, я буду рад», – сказал Уайт, слова которого приводит Metro.

Напомним, после того, как Тайсон Фьюри одержал победу в поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером, он стал чемпионом мира по версии организации WBC.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене в MGM Grand. Победу Тайсон Фьюри одержал досрочно, поскольку судья остановил бой в седьмом раунде из-за плохого состояния Деонтея Уайлдера.

Ранее стало известно, что Деонтей Уайлдер воспользовался правом на матч-реванш, которое прописано в его контракте.