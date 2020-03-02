Российский футбольный союз одобрил переход полузащитника Жанелли Имбула в «Сочи» вне регистрационного периода.

Имбула разорвал контракт со «Стоком», а в текущем сезоне выступал за «Лечче» на правах аренды. Футболист провел три встречи в Серии А.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о переходе в команду игрока «Сток Сити» Жанелли Имбула. По словам Рубашко, все так, и его не смутило, что Имбула стал разочарованием для «Стока», потому что в Европе совсем другие скорости.

Напомним, «Сочи» дома проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. В составе хозяев единственный мяч забил Александр Кокорин с передачи Кирилла Заики на 64-й минуте. У туляков дубль оформил Евгений Луценко. Первый мяч форвард забил с передачи Сергея Ткачева на 5-й минуте, второй раз игрок отличился на 96-й минуте встречи.