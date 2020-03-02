Журнал FourFourTwo опубликовал список сотни лучших футболистов в истории английской премьер-лиги.

Первое место в списке занял французский нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри. На второй строчке оказался португальский экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, третье место занял нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Алан Ширер.

На сотом месте расположился бывший форвард и нынешний главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер.

Ранее стало известно, что сезон в Английской Премьер-лиге может завершиться досрочно в связи со вспышкой коронавируса. Информацию об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Как сообщают СМИ, быстрое распространение коронавируса увеличило шансы на то, что правительство Великобритании может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий в стране на два месяца и более.