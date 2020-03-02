В первом четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московское «Динамо» дома одержало крупную победу над соседями из «Спартака» со счетом 5:1.

В составе бело-голубых дубль оформил Андре Петерссон, который отличился на 34-й минуте и на 38-й минуте с передач Артема Волкова и Андрея Миронова. Еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин на 3-й минуте, Михал Чайковски в большинстве с передач Вадима Шипачева и Юусо Хиетанена на 42-й минуте и Владимир Брюквин с передач Теему Пулккинена и Игоря Полыгалова на последней минуте встречи.

Единственный гол красно-белых забил Анатолий Никонцев с передачи Патрика Херсли на 57-й минуте.

Следующий матч команды проведут 4 марта на «ВТБ Арене», затем соперники переместятся в «ЦСКА Арену», где сыграют 6-го и 8-го числа.