В первом четвертьфинальном матче плей-офф Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА дома одержал крупную победу над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:0.

В составе московских по шайбе забросили Антон Слепышев с передач Класа Далбека и Кирилла Капризова на 5-й минуте, Марио Кемпе с передач Ильи Сорокина и Кирилла Капризова на 8-й минуте и Линден Вей с передач Михаила Григоренко и Максима Мамина на 24-й минуте встречи.

Следующий матч команды проведут 4 марта на «ВТБ Арене», затем соперники переместятся в «ЦСКА Арену», где сыграют 6-го и 8-го числа.

Напомним, возглавляемый Игорем Никитынм ЦСКА занял в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги первое место с 94 очками после 62 матчей. «Торпедо» под руководством Дэвида Немировски финишировало в регулярном чемпионате на восьмой позиции, набрав 64 балла.