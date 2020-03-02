Аделина Сотникова завершила карьеру, Карен Хачанов поднялся в топ-15 рейтинга АТР, Суперкубок УЕФА-2023 пройдет в Казани. Эти и другие новости — в дайджесте от Nevasport.

Сотникова объявила о завершении карьеры. Она не выступала с сезона-2015/16

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. Заявление фигуристка сделала в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Хачанов поднялся в топ-15 рейтинга АТР, Медведев удерживает 5-ю строчку

Трое российских теннисистов впервые вошли в топ-15 рейтинга 52 недель АТР. Об этом свидетельствуют обновленные показатели на официальном сайте ассоциации.

Кузнецова взлетела на 14 позиций в рейтинге WTA после турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова серьезно улучшила свои позиции в рейтинге 52 недель WTA после турнира в Дохе, Катар.

Коронавирус может оставить Олимпиаду в Токио без зрителей

Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом, пишет в понедельник Daily Mail.

Адвокат: Подписи Родченкова в деле о допинге Зайцевой, Вилухиной и Романовой подделаны

Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, пожизненно дисквалифицированных в ноябре 2017 года, заявил, что подпись информатора ВАДА Григория Родченкова на документах, предоставленных Международным олимпийским комитетом, поддельная.

Этап КМ по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей. Снова — из-за коронавируса

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место состоится без присутствия зрителей на трибунах. Слова министра внутренних дел Чехии Яна Гамачека, озвучившего такое решение, приводит агентство CTK.

Суперкубок УЕФА-2023 официально состоится в Казани

Исполнительный комитет УЕФА утвердил Казань в статусе города, принимающего Суперкубок УЕФА в 2023 году.