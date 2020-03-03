Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предложил СБР обратить внимание на молодых биатлонистов в преддверии предстоящих этапов Кубка мира.

По словам Васильева, он бы на месте СБР отправил на этапы Кубка мира молодых спортсменов – Халили, Стрельцова, чтобы дать им возможность побольше попрактиковаться на Кубке мира, так как в следующем сезоне им полноценно выступать на взрослом уровне.

«Основным нашим ребятам, таким как Логинов и Елисеев, конечно, нужно бегать, но и к остальным надо относиться серьезно. Как, например, к Латыпову, который не очень-то себя проявил в сезоне, к Гараничеву, который себя никак не проявил, хотя ему лет уже достаточно», — сказал Васильев, слова которого приводит «Р-Спорт».

Ранее Дмитрий Васильев встал на защиту российского биатлониста Александра Логинова, который подвергается травле из-за допингового прошлого.