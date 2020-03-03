Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал голевой пас в матче с «Детройтом». «Эвеланш» встречался в гостях с «красными крыльями» и выиграл со счетом 2:1. Ничушкин ассистировал другому российскому форварду Владиславу Наместникову, который сравнял счет в матче.

Таким образом, в активе Ничушкина стало 100 (35+65) очков в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. В 60 играх текущей регулярки Ничушкин набрал 26 (12+14) очков.

Нападающий Владислав Каменев завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Задоров закончил встречу с коэффициентом полезности «+1». Единственную шайбу за «Детройт» забросил Энтони Манта.

«Детройт» продлил свою серию поражений до шести игр. «Колорадо» добыл седьмую победу кряду.