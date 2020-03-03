Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что он не видит в нападающем Артёме Дзюбе голкипера. И это несмотря на то что форвард выкладывает в социальных сетях видео, как он стоит в воротах.

Черчесов считает, что Дзюбе уже поздно быть вратарем.

«У нас есть те, кто будет стоять в воротах. Дзюба пускай своим делом занимается», — отметил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов также рассказал о травме Дзюбы. По его словам, она произошла на его глазах — во время последнего товарищеского матча на сборах. Ничего там страшного, по словам Черчесова, не было. Но в клубе рисковать не желают.

Напомним, что Дзюба пропустил по травме матч двадцатого тура чемпионата России против «Локомотива».