Бывший форвард «Зенита» Александр Панов признался, что начал болеть за «Спартак» еще когда играл за клуб из «Санкт-Петербурга». Сейчас Панов является большим поклонником «Спартака» и ездит с командой на выезды.

Сегодня я фанат «Спартака». Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените». «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Болеть больше было не за кого, — приводит слова Панова «Спорт День за Днем»

Панов также подчеркнул, что когда «Зенит» праздновал юбилей 20-летия со дня победы в Кубке России, то его даже не пригласили. Панов, напомним, сделал дубль в финальном матче с «Динамо», став главным героем поединка.