Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн рассказал о состоянии здоровья вратаря команды Игоря Шестеркина. Напомним, 24 февраля Шестеркин и нападающий Павел Бучневич угодили в аварию в Бруклине. Нападающий избежал серьезных травм, а вратарю диагностировали перелом ребра без смещения.

«Когда он восстановится? Это может быть быстро, а может быть поздно. Такая травма у него, очень нестабильная», — цитирует Куинна клубный обозреватель Винс Меркольяно в твиттере.

ДТП случилось в Бруклине. Шестеркин вел автомобиль. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, в результате чего и случилась авария. Сработали подушки безопасности, хоккеистов отвезли в больницу на обследование докторами клуба.