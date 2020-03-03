«РБ Лейпциг» сделал заявление в связи со скандалом с японскими болельщиками во время встречи 24-го тура чемпионата Германии с «Байером» (1:1). Служба безопасности попросила группу японских болельщиков покинуть стадион спустя десять минут после начала игры из-за риска заболевания коронавирусом.

В заявлении написано, что в соответствии с рекомендациями, служба безопасности обязана проверять людей из стран потенциального рикса. Из-за большой неопределенности была допущена ошибка. В клубе хотят извиниться и исправть эту ситуацию.

«Мы уже пытаемся связаться с нашими японскими гостями и пригласить их на следующую игру. Будем продолжать интенсивно и ежедневно контролировать свои действия с властями для решения проблем, которые связаны с коронавирусом и постараемся найти наилучшее решение для всех гостей», — приводится заявлени на официальном сайте немецкого клуба.

Напомним, коронавирус впервые был обнаружен в конце декабря 2019 года в Китае. С того момента вирус попал в более чем 50 стран мира.