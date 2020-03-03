Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев выразил мнение касательно Кристины Резцовой.

По словам Алябьева, именно Резцова способна стать новым лидером сборной России. Бывший биатлонист отметил, что она съездила на чемпионат мира, по сути, туристом, но не сломалась и провела отличный чемпионат Европы.

«У неё характер, как у матери. Теперь Кристине нужно подтвердить свой класс на двух последних этапах Кубка мира. Это придаст ей уверенности перед новым сезоном», – цитирует Алябьева «Известия».

Отметим, что седьмой этап Кубка мира пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 5 по 8 марта, восьмой – в Контиолахти (Финляндия) с 12 по 15 марта.