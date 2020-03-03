Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался о новом регламенте Формулы-1, который ввводится в сезоне-2021. На вкус гонщика, построенные по новым правилам автомобили, будут сильно медленнее, чем нынешние машины.

«Мы уже испытали машины этого года. Я слышал, что в следующем году они станут гораздо медленнее. Это не очень хорошо, но всё будет в порядке, если за счёт замедления автомобилей гонки станут проходить интереснее. А вот если гонки не станут лучше, тогда, конечно, это плохо», — цитирует Феттеля GP Today.

Немец отметил, что нынешние болиды быстры, но слишком тяжелы. При этом они генерируют большую прижимную силу, поэтому пилоты способны ездить быстро.