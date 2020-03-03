В фокусе внимания Nevasport прогнозы на матч плей-офф Кубка Гагарина СКА — «Витязь», а также встреча Кубка Англии по футболу между «Челси» и «Ливерпулем».

В матче СКА — «Витязь» петербуржцы уверенно выиграли первый матч. Во второй игре у команды Алексея Кудашова также не должно быть проблем. По мнению журналиста Максима Лебедева, нас ожидает вторая уверенная победа СКА подряд — в основное время и с весьма приличной разницей не менее чем в три шайбы.

Хоккейный тренер из Чехии Владимир Вуйтек также считает СКА фаворитом этого матча. По словам Вуйтека, питерский клуб подтвердил свой статус в первой игре, в которой петербуржцы не оставили ни одного шанса своему оппоненту. Вуйтек отмечает, что это команды разного уровня, класс хоккеистов подольского клуба значительно ниже, поэтому им тяжело рассчитывать на положительный результат. При этом, как отмечает Вуйтек, у «Витяза» не сможет сыграть один из лидеров Александр Семин, что негативно сказывается на атакующем потенциале команды. Как отмечает чех, в атаке у гостей будут такие же проблемы, как и в первом поединке. Вуйтек считает, что СКА не будет слишком активно действовать с первых минут, однако в любом случае одержит победу с разницей как минимум в две шайбы.

Что касается матча «Челси» — «Ливерпуль», то эта встреча довольно мало предсказуема. По мнению комментатора Георгия Черданцева, «Ливерпуль» наелся от бешеной гонки, ему не хватает глубины состава и длины скамейки. С «Уотфордом» случилась катастрофа, а еще проигран матч в Мадриде, значит в Лиге чемпионов титул будет одержать сложно. Поэтому «Ливерпуль», по мнению Черданцева, будет настроен через «не могу». «Челси» также будет настроен решительно. Черданцев ждет открытую игру и выбирает быстрый гол с 1 по 26 минуты, а забить может любая команда.

Другой комментатор Илья Казаков пробует поставить на «Челси» в этом матче. По его мнению, игра получится верховой, при этом обе команды забьют. Казаков считает, что Клопп выставит смешанный состав, что позволит многим лидерам отдохнуть. А «Челси» не лучшим образом играет в чемпионате и сделает ставку на Кубок.