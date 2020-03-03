Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к коронавирусу, попавшему на территорию России. Недавно сообщалось, что коронавирус подтвержден у сотрудника РФС, который вернулся из Италии.

По словам Черчесова, тренерский штаб в это не вовлечен. Главный тренер сборной России сообщил, что во вторник летит в Европу, в Амстердам. Никто ничего Черчесову не положил, чтобы тот пил или надевал — ни специальных перчаток, ни чего-то еще.

«Мне сложно сказать. Нас во всяком случае об этом не информируют и никаких предписаний нет. Мы к этому относимся спокойно», — отметил Черчесов в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, что из-за коронавируса отменены некоторые матчи в чемпионате Италии. Кубок мира по биатлону в Нове Место пройдет без зрителей.