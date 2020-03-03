В мэрии Москвы разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, которая вызвана новым коронавирусом.

По информации «Чемпионата», разработаны превентивные меры с учетом роста угрозы распространения коронавирусной инфекции. В том числе есть пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве с 28 февраля до особого указания». За исполнение ответственными назначены Органы исполнительной власти города Москвы.

Кроме того, есть и план Б, в котором есть даже более строгий пункт: запрет на проведение спортивных мероприятий, который подразумевает закрыть стадионы и спортивные площадки. Ответственным значит указан Департамент спорта города Москвы.