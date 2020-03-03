Наставник московского ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящей игры Евролиги против «Зенита». По мнению греческого специалиста, подопечных будет ждать сложный матч.

Итудис отметил, что на видео с предыдущих матчей «Зенита» ЦСКА увидел команду с высокой мотивацией. Итудис подчернул, что «Зенит» поменял стиль игры — больше бежит, ищет возможности на открытом пространстве, «грузит» больше мячей Айону, Томасу и другим игрокам «поста», используя игру под гольцом.

«Мы с уважением относимся к соперникам и ожидаем сложного и равного матча Евролиги», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Встреча ЦСКА — «Зенит» пройдет во вторник, 3 марта, в Москве. Начало в 20.00.