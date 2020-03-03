Эксперты международной компании Group-IB подтвердили, что подписи бывшего главы «Антидопингового центра» и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в деле российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой был подделаны. Об этом приводится на сайте компании 3 марта.

В ходе исследования специалисты выяснили, что на документах присутствуют полностью идентичные изображения с подписью, которые, видимо, вставлены в эти документы из другого источника. Аналогичные выводы были сделаны экспертами-почерковедами Великобритании

Специалисты сравнили показания Роченкова, которые рассматриваются CAS в деле российских биатлонисток. Было обнаружено, что некоторые страницы имеют идентичные изображения с подписью.

.По словам замглавы Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергея Никитина, человек может подписыаться одинаково, однако сканы подписей всегда будут немного разные. Если изображения совпадают, то, скорее всего, одно и то же изображение вставили в разные документы и скопировали из одного файла в другой.

Накануне адвокат Алексей Панич, представляющий интересы биатлонисток, в отношении которых были введены санкции Международного олимпийского комитета (МОК), обращал внимание, что комитет по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной представил документы с поддельными подписями Родченкова.