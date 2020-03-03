Сборная Норвегии по биатлону привезет на этап Кубка мира в Нове-Место не только снаряжение и готовность побеждать. По данным спортивного директора национальной команды Пера Арне Ботнана, везти с собой придется даже продукты.

Дело в том, что магазины в Нове-Место, где 5 марта без зрителей стартует ЭКМ, опустошили местные жители, скупившие все что можно в связи с угрозой эпидемии коронавируса.

«Нам позвонили и сказали привезти свою муку, пасту, рис. Сказали, что в магазинах пустые полки. Люди скупили все товары», — цитирует Ботнана VG.

О массовой продуктовой закупке сообщил и тренер женской сборной Норвегии Патрик Обереггер. С соответствующим списком он намерен отправиться в магазины Мюнхена.

В Чехии коронавирусом больны три человека, по официальной информации. Все они прибыли в страну из Италии, один из больных находится в Нове-Место. Ранее IBU выразило сожаления в связи с отсутствием зрителей на грядущем этапе. А Мартен Фуркад остался недоволен: