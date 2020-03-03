Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что тренер красно-белых Доменико Тедеско показывает слишком оборонительный, неспартаковский футбол.

«Люди играют в то, что показывали в конце первой части сезона, когда пришел Тедеско — от обороны. Никакого тотального прессинга там нет! Это не спартаковский футбол. Но сейчас на первом месте стоит результат», — рассказал Широков в интервью «СЭ».

Футболист надеялся, что немец поставит настоящий атакующий футбол команде во время сборов.

Напомним, Тедеско сменил на посту Олега Кононова в октябре 2019 года. На данный момент «Спартак» занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ после победы над «Динамо» в первом матче после зимнего перерыва. На счету команды 25 очков. Лидером остается действующий чемпион России «Зенит».