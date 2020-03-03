Летние Олимпийские игры-2020 в Токио, проведение которых запланировано на период 24 июля — 9 августа, могут быть отложены до конца года в связи с угрозой распространения коронавируса.

На данный момент в Японии заражены 980 человек. Из-за эпидемии уже были отменены тестовые соревнования на играх.

Министр, ответственный за организацию Олимпийских игр, известная конькобежка и велогонщица Сэйко Хасимото сообщила, что соглашение Японии с Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет отложить проведение Игр.

Коронавирус уже серьезно повлиял на соревнования по множеству видов спорта по всему миру. Так, без зрителей пройдет ближайший этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Этапы лыжных гонок в Норвегии под угрозой.

Между тем журналист и комментатор Кирилл Набутов считает, что до Олимпиады еще достаточно времени и чистоплотные японцы обязательно что-то придумают. Большую обеспокоенность вызывают матчи грядущего чемпионата Европы по футболу.