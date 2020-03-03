Серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева рассказала, что у нее есть проблемы с ментальным здоровьем.

«Ментальное здоровье – это огромная часть моей жизни. Я не буду говорить об этом публично, но у меня есть некоторые проблемы», — рассказала фигуристка на семинаре, который проводила в Мексике

Спортсменка назвала себя везучей, поскольку ее тело хорошо восстанавливается после травм.

«На прошлогоднем чемпионате мира я получила травму во время короткой программы. Врачи говорили мне, что я должна лечиться примерно полгода. Но где-то через месяц я подумала, что больше не могу сидеть. Я стала потихонечку скользить, аккуратно. Сделала рентген, все зажило через два месяца», — добавила Медведева.

При этом одной из нерешенных своих проблем она назвала проблему со спиной.

Евгения Медведева тренируется в Канаде у тренера Брайана Орсера. В этом году ей не удалось попасть в основной состав сборной России и отобраться на чемпионат Европы, где все три призовых места достались ученицам бывшей наставницы Медведевой Этери Тутберидзе. Сезон для Медведевой закончен и она приступает к постановке новых программ.

На прошлом чемпионате мира Медведева стала третьей.