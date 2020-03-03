Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что никогда не думала о том, чтобы уйти из фигурного катания.

«Я думаю, что это до конца моей жизни. Будь то тренерство, катание в шоу или какая-то деятельность общественная, что-либо, создание чего-то своего. И даже когда я закончу соревноваться, я не брошу фигурное катание, я люблю это», – рассказала Медведева на мастер-классе, который недавно проводила в Мексике.

Напомним, Медведева сменила тренера после серебра Олимпийских игр в Пхенчхане, где победу одержала Алина Загитова. Ради нового наставника Брайана Орсера российская фигуристка переехала в Канаду. На минувшем чемпионате России ей не удалось исполнить произвольную программу — сломался конёк. Как следствие, Медведева не отобралась на чемпионаты Европы и мира. На данный момент сезон для спортсменки закончен и она уже приступила к постановке новых программ.