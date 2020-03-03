Эпидемия коронавируса в мире продолжает набирать обороты. В Москве даже разработали план действий по предупреждению распространения инфекции, который включает в себя пункт об отмене всех международных спортивных мероприятий. Есть в этом плане и более серьезный вариант развития событий, предполагающий закрытие стадионов и спортивных площадок. Nevasport представляет инфографику распространения китайской заразы и отмены в связи с ней крупных спортивных соревнований.

Из ближайших событий, которые могут быть отменены, можно выделить этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии. Уже точно известно, что самый многолюдный обычно чешский этап КМ по биатлону пройдет без зрителей. Угроза нависла даже над Олимпийскими играми, которые вместо лета могут провести зимой.

Российские гимнасты — и художницы, и спортивные — отказываются от участия в международных соревнованиях. Опасения вызывает проведение чемпионата Европы по футболу. Например, первый официально зараженный человек в Москве оказался сотрудником РФС.