Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что не полетит в Нове-Место, где 5-8 марта пройдет очередной этап Кубка мира по биатлону. Ранее было известно, что из-за коронавируса этап в Нове-Место состоится без зрителей.

«Внимание! В связи со вспышкой коронавируса в Чехии творческая бригада программы „Биатлон с Дмитрием Губерниевым“ в Нове-Место не летит! Трансляции Кубка мира будут в полном объёме, работаем из Москвы! Уверен, что старты без зрителей и телевизионных журналистов из России помогут нашей сборной всё преодолеть и бороться за золото в каждой гонке!» — поведал Губерниев в инстаграме.

Отметим, что в Чехии коронавирус был выявлен у трёх человек, которые вернулист в страну из Италии.