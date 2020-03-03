«Зенит» заинтересован в подписании контракта с защитником московского «Локомоитва» Станиславом Магкеевым. Игрок может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает metaratings, петербургский клуб были готов перехватить футболиста ещё прошлым летом. Руководство «Локомотива» не мешало уходу игрока, однако трансфер заблокировал наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин. Специалист настоял на подписании нового соглашения с игроком, который в последнем матче с «Зенитом» играл в опорной зоне.

«Зенит» по-прежнему надеется заполучить Магкеева, однако президент «Локомотива» Василий Кикнадзе категорически опровергает уход Магкеева, контракт которого с московским клубом действует до 2023 года.