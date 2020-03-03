«Зенит» в Грозном встретится с «Ахматом» в рамках четвертьфинального матча Кубка России. Игра начнется в 18:00 мск.

Главным судьей игры назначен Николай Волошин. Также на матче будет работать бригада арбитров VAR, главный видеоарбитр — Сергей Карасев (Москва), его помощник – Игорь Демешко (Химки).

Под вопросом участие в матче Артема Дзюбы, который после небольшой травмы тренируется по индивидуальной программе.

Последний раз команды встречались в шестом туре РПЛ. Матч, закончившийся вничью, оказался очень скандальным. Судейством был недоволен даже всегда уравновешенный тренер Сергей Семак, назвавший в итоге арбитров козлами и дисквалифицированный за это на два матча.