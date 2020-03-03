Российская фигуристка Евгения Медведева, находясь на семинаре в Мексике, рассказал о самом сложном времени в своей жизни. По словам фигуристки, это было сразу после Олимпиады.

По словам Медведевой, ей нужно было изменить свою жизнь, что было очень трудным решением. Медведева чувствала себя как в полной темноте и не знала, какой будет следующая неделя.

«Я не знала, будет ли хорошо переехать в Канаду, как мне будет работаться с Брайаном, где я буду жить. И я восстанавливалась после травмы, поэтому не каталась около 5 месяцев, это много. Это была самая трудная часть моей жизни в целом, но она очень много значила для меня, потому что теперь я говорю: «Да, я сильная», — приводит слова Медведевой Sports.ru.

Напомним, что Медведева завершила сезон и уже начинает изучать новые номера для сезона грядущего.