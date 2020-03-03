Российский фигурист Михаил Коляда целиком пропустил соревновательный сезон в фигурном катании. Фигурист впервые примет участие в показательных выступлениях — 9-го марта в Петербурге, а затем 29-го марта в Москве.

Пл словам Коляды, он чувствует себя отлично — у него прекрасное настроение, потому что отдохнул психологически и с новыми силами и желанием приступает к работе.

Коляда перенес операцию на носу из-за гайморита, после чего был длинный перерыв. Коляда рассказал, что 31-го октября была операция, а затем восстанавливался. Долго, потому что нос — это особенное и очень болезненное место, любое вмешательство врачей вызывает очень неприятные ощущения.

«Восстановление, соответственно, шло долго. Врачи сказали: надо беречься, не нужно бежать впереди паровоза; лучше немного пересидеть и подождать, чтобы потом не было никаких осложнений, чем сразу после операции через неделю выйти на тренировки и загубить все, что мы сделали. После операции я где-то дней 10, наверное, вообще носом не дышал, он был напрочь заложен», — приводит слова Коляды портал figureskating-online.com

Напомним, Коляда является призером чемпионатов мира и Европы. Пропустив соревновательный сезон, он спустя полгода выйдет на лет на шоу Лизы Туктамышевой 9 марта в Петербурге.