Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный выразил свое отношение к введению возрастного лимита в Суперлиге-2. В этом турнире играет вторая команда петербургского клуба.

Сейчас обсуждается лимит, когда игроки профессиональных клубов на момент подачи заявки на сезон не должны быть старше 24 либо 26 лет.

Церковный считает, что введение возрастного лимита в Суперлиге-2 — это шаг в правильном направлении, однако этот процесс должен быть поэтаптным и достаточно долгим.

«Основная проблема состоит в том, что большинство клубов данного дивизиона просто не имеют детско-юношеских команд и своей школы. Согласно регламенту соревнований, клубы Суперлиги-2 не обязаны их иметь. Призыв омолаживать составы разумный, но где взять молодежь?», — приводит слова Церковного «Известия».

По мнению Церковного, другое следствие форсирования этого процесса — резкое увеличение контрактов молодых игроков, и как следствие, риск уменьшения количества клубов с небольшим бюджетом.