Петербургские фигуристы Петр Гуменник и Андрей Мозалев, а также тренирующийся в Москве Илья Яблоков покажут короткие программы в первый день чемпионата мира среди юниоров-2020 в Таллине.

Юноши стартуют в 13.40 мск.

На счету Гуменника в этом сезоне пятое место в финале юниорской серии Гран-при и второе место первенства России. Мозалев, неудачно начавший первенство России в Саранске (13 место после КП), благодаря блестящему прокату произвольной стал третьим. Кроме того, в этом сезоне он завоевал серебряные медали ЮФГП и юношеских зимних Олимпийских игр. Яблоков заменил на турнире ученика Этери Тутберидзе Даниила Самсонова.

Основными соперниками россиян можно назвать японцев Юму Кагияму и Шуна Сато. Также среди претендентов на медали Стивен Гоголев и Даниэль Грассль.