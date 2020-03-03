Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева поведала в ходе слушаний по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS), что никогда не употребляла допинг.

«Я никогда не принимала допинг. И не люблю людей, которые этим занимаются», – приводит слова Зайцевой ТАСС.

Кроме того, бывшая биатлонистка считает, что никогда не пересекалась с экс-руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, показания которого в деле являются главными доказательствами.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда исключил Зайцеву из соревнований и лишил бывшую биатлонистку серебряной медали.