Пресс-секретарь президента РП Дмитрий Песков адресовал вопрос о поддельных подписях на документах по делу российских биатлонисток в Министерство спорта. При этом Песков подчеркнул, что это существенная информация.

«Это не вопрос все-таки Кремля, и подписи комментировать и так далее — это вопрос, наверное, для наших спортивных властей. Безусловно, эта информация заслуживает самого пристального внимания», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Напомним, в 2017 году МОК пожизненно отстранил Ольгу Вилухину, Яну Романову и Ольгу Зайцеву от участия в Олимпиаде за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, аннулировав все результаты спортсменок на Играх.

Решение было обжаловано в CAS и в понедельник в Лозанне начались слушания по делу. Оказалось, что глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделывал подписи на документах, которые были предоставлены МОК в суде.