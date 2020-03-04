Российские пары Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев покажут короткие программы на юниорском чемпионате мира в Таллине. Старт соревнований — 20:10 мск.

Панфилова/Рылов, не проигравшие в этом сезоне ни одного соревнования из тех, в которых участвовали, имеют все шансы на золотые медали. Они уже выиграли в этом году финал юниорской серии Гран-при и юношеские Олимпийские игры в Лозанне. Ахантьева/Колесов в ЮФГП стали третьими, сразу за ними расположились Артемьева и Назарычев.

Напомним, в прошлом году весь пьедестал ЮЧМ в Загребе был занят российскими спортсменами. Удастся ли повторить это достижение — покажут наши спортсмены.