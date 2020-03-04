Спринтерский этап по лыжным гонкам пройдет в среду в норвежком Коннеруде, куда он был перенесен из Драммена в связи с отсутствием снега.

Женщины побегут квалификационные забеги в 15:00 мск. Финалы состоятся в 17:30 мск. У мужчин все пройдет на полчаса позже: 15:30 мск квалификация, 17:55 мск — финалы.

Над проведением норвежских этапов до сих пор нависает угроза. Представитель министерства здравоохранения Норвегии Свейн Лие заявлял ранее об их возможной отмене из-за вспышки коронавируса.

Следующий этап пройдет в Осло с 7 по 8 марта. На прошлом ЭКМ в финском Лахти Россия добавила в копилку две медали — серебро Александра Большунова в гонке на 15 км и бронзу в мужской эстафете.