Четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу начинаются в среду. Интересное противостояние ждет зрителей игры «Спартак» — ЦСКА. Матч начнется на «Открытие Арене» в 19:30 мск.

«Спартак» воодушевлен победой над «Динамо» в 20-м туре РПЛ, армейцы же попробуют реабилитироваться за ничью с «Уралом» в том же чемпионате. «Урал» в свою очередь летит в Ярославль на бой с местным «Шинником». Игра стартует в 18:30 мск.

Также свой четвертьфинал сыграют в Грозном «Ахмат» и «Зенит». Участие в матче форварда Артема Дзюбы под вопросом. После небольшой травмы его, вероятно, берегут для второй части чемпионата России.