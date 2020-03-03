Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал золотые медали в индивидуальной гонке классическим стилем на чемпионате мира среди молодежи в Обервизентале.

Россиянин стал первым с результатом 36 минут и 26,4 секунд. На второй строчке оказался норвежский лыжник Харальд Амундсен, который отстал от россиянина на одну минуту и две секунды. Бронзовые медали завоевал французский спортсмен Уго Лапалю, он прошел дистанцию, показав время на одну минуту и 36,6 секунд больше, чем Ардашев.

Отметим, золотая награда российского лыжника стала первым для молодежной национальной команды на чемпионате мира 2020 года. В женской гонке победу одержала шведская лыжница Эбба Андерссон. Среди россиянок лучший результат показала Христина Мацокина, которая заняла пятое место.