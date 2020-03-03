Бронзовый призёр Олимпийских игр российская лыжница Наталья Непряева сделала выбор между фигуристками Алиной Загитовой и Евгении Медведевой. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира отдает предпочтение первой.

«Я видела этих спортсменок во время Олимпиады и когда к президенту ходили. Мне Загитова больше нравится. Не знаю почему, просто на первый взгляд», — приводит слова Непряевой Sport 24.

По словам Непряевой, все виды спорта разные. Непряева заметила, что в свои 24 года в фигурном катании была бы на закате карьеры, а в лыжах только третий год показывает результаты.

Напомним, олимпийская чемпионка 2018 года 17-летняя Алина Загитова в декабре приостановила карьеру. Завоевавшиая серебро этой Олимпиады Медведева также досрочно завершила сезон.