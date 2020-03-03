В рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» начал выездной матч против ЦСКА. Это встреча второго круга. В первом тогда еще подопечные Джоана Плазы уступили со счетом 70:87 на своем паркете.

«Зенит» подходит к матчу пятью поражениями кряду. Петербуржцы успели поменять главного тренера и под руководством Хави Паскуаля проиграли дважды у себя дома — немецкой «Альбе» и мюнхенской «Баварии». «Зенит» находится на чистом последнем месте, имея в активе лишь семь побед.

ЦСКА с семнадцатью победами занимает пятое место. Команда Димитриса Итудиса в последних четырех встречах уступила три раза. В последней игре москвичи проиграли на последних секундах испанской «Барселоне» со счетом 82:80.